Firicano: "Viery è il profilo che cerca la Fiorentina, giovane e che si spera esploda"

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L'ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, ha parlato a Radio FirenzeViola dall'evento di Gropina di Fiorentina a partire dall'arrivo del difensore brasiliano Viery: "Credo che Viery rispetti il profilo di giocatori sui quale vuole andare la Fiorentina ossia giovane, con un margine di crescita e che possa esplodere in viola. 15 milioni non sono pochi ma se è un talento a meno trovi poco. Il mercato poi è particolare e difficile, perché la Fiorentina viene da una stagione faticosa e non ha le coppe perciò non ha appeal per chi vuole giocare in Europa anche se rimane sempre la Fiorentina. Comunque cambiando 4-5 tasselli con un allenatore nuovo poi provare a incalzare le squadre più forti.

Sul mercato che andrà a fare Paratici si dovrà aspettare il Mondiale, è una bella vetrina cara e dimostra che il mercato dove pescare è ampio. Tempo di inserimemento di Viery? Dipende dal carattere e da tante cose, come si integra con i compagni e la spinta che ha da loro, non c'è mai un tempo certo. Il giudizio sulla Fiorentina si avrà più in là, difficile darla ora".