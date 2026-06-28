FirenzeViola Campioni in fuga: lo scudetto è già un ricordo, adesso dieci talenti viola si giocano il futuro

vedi letture

Dalla Primavera campione d'Italia al bivio del professionismo: tra prestiti, corteggiamenti dalla Serie B e dalla C e il salto coi grandi in viola

Lo scudetto conquistato con la Primavera è già alle spalle. Per i dieci classe 2006 che hanno trascinato la Fiorentina al tricolore sta infatti per arrivare il momento più delicato della loro crescita: quello in cui il calcio giovanile lascia spazio al professionismo e ogni scelta può indirizzare una carriera. Riccardo Braschi, Eddy Kouadio, Luis Balbo e Giorgio Puzzoli hanno già assaporato nel corso dell'ultima stagione la prima squadra, mentre Pietro Leonardelli, Edoardo Sadotti, Niccolò Trapani, Lapo Deli, Gabriele Conti e Gabriele Bertolini attendono ancora il debutto tra i grandi. Prima di decidere il loro futuro, molti di loro inizieranno il ritiro agli ordini di Fabio Grosso, chiamato a valutare da vicino l'eredità tecnica lasciata da Daniele Galloppa.

Due possibili conferme, gli altri verso il prestito

Al netto delle valutazioni estive, il destino della maggior parte dei baby campioni sembra destinato a consumarsi lontano da Firenze. Le eccezioni potrebbero essere rappresentate da Balbo e Kouadio, gli unici che appaiono in corsa per ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie della prima squadra. Per tutti gli altri la soluzione più probabile resta quella del prestito, con l'obiettivo di accumulare minuti ed esperienza tra i professionisti prima di tentare il ritorno in viola.

La mappa del mercato: tra Serie B e C

Le richieste non mancano. Leonardelli è seguito con interesse dal Modena, anche se la Fiorentina punta a trovargli una destinazione che gli garantisca continuità, anche in Serie C. Sadotti piace all'Arezzo e al Trento (la squadra più vicina), mentre Braschi e Kouadio sono finiti nel mirino dell'Avellino; sul centravanti c'è anche il Padova. Bertolini, uno dei fedelissimi di Galloppa, potrebbe invece seguire il tecnico, conteso da Modena e Catanzaro. Più orientato verso la Serie C il percorso di Deli, Conti, Trapani e Puzzoli, con il Lumezzane già interessato al terzino e Conti forte dell'esperienza maturata due stagioni fa in Serie D. Per tutti loro il mercato rappresenta il primo vero banco di prova.