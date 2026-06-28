La Fiorentina sfiderà il Real Madrid in amichevole: data e ora secondo il Corriere dello Sport

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Curiosa e affascinante rivelazione riguardante la Fiorentina, dalle pagine odierne del Corriere dello Sport-Stadio. Come riporta il quotidiano, i viola sfideranno in amichevole, durante la preparazione estiva, anche il Real Madrid. Il match si terrà il 1° agosto a Klagenfurt, capitale della Carinzia (Austria). Un test di lusso per Fabio Grosso e la sua squadra, anche se ci sarà da capire chi delle Merengues sarà presente e non in vacanza, in base all'andamento al Mondiale di ogni calciatore di quelli a disposizione di José Mourinho.

Proprio dall'allenatore portoghese continua l'approfondimento del quotidiano, ribadendo i suoi numeri contro la Fiorentina. Quando allenava la Roma, in campionato il bilancio di José con la Fiorentina si è chiuso in perfetta parità: due vittorie, due sconfitte, un pareggio. Sarà anche una gara dal ricordo dolceamaro: la Fiorentina, campione d’Italia nella stagione 1955-1956, è stata la prima squadra italiana a disputare la finale di Coppa dei Campioni nel ’57 a Madrid contro il Real di Alfredo Di Stefano, persa per un rigore che mezzo secolo dopo faceva ancora arrabbiare Giuliano Sarti e i suoi compagni. Altri tempi per i viola, gli stessi tempi per i madridisti...