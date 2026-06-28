Calciomercato Partenza rimandata per Viery: ecco quando arriverà il nuovo colpo della Fiorentina

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Dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, la Fiorentina vuole evitare di ripetere gli errori del passato e inaugura il mercato estivo 2026 con il primo innesto. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha definito l'arrivo di Viery, difensore centrale brasiliano chiamato a rinforzare un reparto che ha mostrato diverse fragilità durante l'ultima annata, conclusa con una salvezza conquistata soltanto nelle fasi finali del campionato.

I dettagli

Il classe 2005 rappresenta un acquisto importante per il club viola, che ha chiuso l'operazione grazie a un blitz decisivo e alla volontà della famiglia Commisso di investire complessivamente 17 milioni di euro, di cui 15 di parte fissa e 2 di bonus. In questo modo la Fiorentina è riuscita ad anticipare la concorrenza e ad assicurarsi il giocatore dal Gremio, società che aveva la necessità di realizzare una cessione per finanziare il proprio mercato in entrata. Per il club brasiliano si tratta di una significativa plusvalenza, considerando la crescita del difensore all'interno del proprio settore giovanile.

Quando arriverà in Italia

Lo scambio dei documenti tra le due società è già stato completato e Viery firmerà un contratto della durata di cinque anni, con scadenza fissata al 2031. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore partirà domani (lunedì) da Rio de Janeiro con un volo intercontinentale nel pomeriggio, secondo il fuso orario brasiliano, e l'arrivo all'aeroporto di Roma-Fiumicino è previsto nella prima mattinata di martedì 30 giugno, salvo eventuali ritardi o cancellazioni del volo. Rispetto al programma iniziale è stato registrato un lieve cambiamento, dal momento che la partenza era prevista nella giornata odierna. Una volta sbarcato in Italia, il calciatore si sottoporrà alle consuete visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto che lo legherà alla Fiorentina.