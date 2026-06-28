FirenzeViola Non solo Beltran-River, anche Piccoli destinato ad un ritorno in Sardegna?

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E' la stagione dei ritorni? Beltran è vicino a ritornare al River dal quale lo aveva acquistato la Fiorentina, ma anche il Cagliari sta provando a riprendere Piccoli in prestito

Se Lucas Beltran sta sciogliendo gli ultimi dubbi per tornare al River, un altro attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, potrebbe tornare dal club da cui è arrivato, ossia il Cagliari.

Beltran-River: le cifre

Per quanto riguarda l'argentino, reduce dal prestito a Valencia dopo due stagioni anonime in viola, Fiorentina e River (squadra da dove i viola lo avevano acquistato quasi a peso d'oro anche se molti bonus non si sono concretizzati) hanno già trovato l'accordo sulla base di 7.5 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Il giocatore, tornato dalle vacanze e dopo un'iniziale titubanza a lasciare il calcio europeo, ha aperto al suo ritorno e dunque l'operazione potrebbe essere definitiva a breve.

Suggestione Cagliari per Piccoli

Roberto Piccoli è stato un investimento molto oneroso la scorsa estate (25 milioni più bonus) che però non ha dato esito positivo visto il poco feeling con il gol del centravanti viola anche quando l'infortunio di Kean gli ha dato continuità. Difficilmente la Fiorentina può, dopo questa stagione, recuperare una cifra simile dalla sua cessione e, forse, non è neanche convinta a cederlo a titolo definitivo dopo un solo anno. Sta di fatto che il giocatore può essere coinvolto in uno scambio di prestiti o entrare comunque in trattative per portare a Firenze altri profili. Ad esempio con il Parma può esserci l'ipotesi di uno scambio con Mateo Pellegrino mentre si è interessata anche la Lazio del neo tecnico Gattuso che, da ct, lo ha convocato anche in Nazionale nell'ottobre 2025. Per Piccoli però - secondo quanto riportato ad esempio da Repubblica oggi - c'è la suggestione Cagliari. Il club sardo lo riabbraccerebbe a braccia aperte, ovviamente in prestito. Una buona soluzione per la Fiorentina alla fine sia per evitare una minusvalenza sia per capire se si è trattata solo di una brutta stagione.