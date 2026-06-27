RFV Papa Waigo: "Vorrei poter collaborare coi Viola portando talenti"

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Queste le parole dell'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo, a Radio FirenzeViola durante il "Viola Weekend, sulla vittoria del suo Senegal contro l'Iraq che gli ha permesso di passare ai sedicesimi del Mondiale: “È una competizione durissima, speravamo di poter partire bene ma abbiamo avuto due brutte uscite. Contro l’Iraq dovevamo sperare di fare tanti gol e di avere dei risultati favorevoli dagli altri campi. Alla fine c’è stato il miracolo”.

Lei gestisce un’Academy in Senegal, ha suggerito qualche giocatore alla Fiorentina?

“Sono molto tifoso viola. Firenze mi ha dato tanto, vengo tutti gli anni in Italia. Magari mi manca questa relazione con la società per poter dare un aiuto. Lavoro con tante squadre nel giro per il mondo dove porto diversi ragazzi interessanti. Sarebbe una bellissima cosa poter collaborare anche con la Fiorentina”.

In qualche modo sarebbe disponibile a lavorare con la Fiorentina?

“Mi piacerebbe dare un mio contributo, coi giocatori bravi da suggerire e mandare in prova alla squadra viola. Sia dal Senegal che da altri parti del mondo. Questo però dipende sempre dall’eventuale apertura dei singoli club. Io sono molto disposto a poter dare questa mano. Sarebbe un sogno per me”.

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