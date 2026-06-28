RFV Fattori: "Viery non è ancora una certezza, non creiamo aspettative. Comuzzo..."

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L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Sauro Fattori è intervenuto a Radio FirenzeViola direttamente dall'evento di Gropina per parlare di attualità viola e dell'arrivo di Viery in particolare: "Quindici milioni? Quindici non porta mai bene - ride - ma non lo conosco troppo per giudicarlo ed aspetto a farlo. La cifra per un difensore la puoi anche spendere ma se fosse un rinforzo e un titolare e non una scommessa. Mi piace la sua fisicità e dicono abbia dei buoni piedi perciò aspetto a giudicarlo. Se mi piace Acerbi? Ma dipende sempre dai progetti della Fiorentina. Certo Viery non lo vedo ancora una certezza. Io credo però che sia un investimento, non credo che arrivi lui e vada via qualcun altro. Anzi su un giovane non riponiamo troppe aspettative"

Con Comuzzo che faresti? "Il Como secondo me ha soldi e bisogno di giovani italiani e dunque potrebbe essere una buona soluzione per loro. Lo scorso anno offrivano 35 milioni ora sembra si parli di uno della Primavera, certo va un po' risollevato".

Thorstvedt ti piace, con Fagioli e Ndour lo vedi bene? "Se lo vuole l'allenatore può essere un vantaggio averlo nello spogliatoio. E' un buonissimo giocatore ed aumenta il tasso tecnico ma 15 non so, non è meglio di Mandragora a livello di gol soprattutto. Italiano può portarlo in Turchia, vuole rifare il centrocampo che aveva a Firenze. L'importante è che non si manda via uno buono per prenderlo tanto per avere una novità".