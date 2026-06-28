FirenzeViola Amoroso: "Fagioli mi piace, ora va supportato. Comuzzo? Un prestito potrebbe essere utile"

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Con Christian Amoroso, ex centrocampista viola abbiamo analizzato a Firenzeviola e RFV la situazione della Fiorentina che verrà. "Innanzitutto, dico la verità, pensavo che potesse restare Vanoli, perché credo che abbia fatto un grande lavoro. E' stato molto bravo, ha raggiunto l'obiettivo e quindi speravo e pensavo che potesse essere riconfermato. Grosso comunque è un ottimo allenatore che ha fatto buonissime cose. Da fiorentino, come tutti, pensavo che potesse essere Sarri l'allenatore giusto, però sono sicuro che Grosso farà molto bene".

Ora si attende il lavoro di Paratici...

"Ci si aspetta che non succeda più quello che è accaduto lo scorso anno, questo è sicuro. Credo che la piazza abbia bisogno di una squadra attrezzata, forte. La Fiorentina deve tornare dove merita di stare. Kean? Ho letto un po' di cose e, come è giusto che sia, qualora arrivasse un'offerta importante è normale che verrà ceduto. Quello che mi preoccupa è eventualmente chi lo rimpiazzerà. Non ci sono giocatori importanti a un prezzo accettabile in questo momento, quindi spero sinceramente che rimanga. Per quanto riguarda il centrocampo, Fagioli mi piace tanto, secondo me deve essere supportato da altri centrocampisti con caratteristiche diverse perché lui non ha tantissimo passo, non è uno che recupera molti palloni, è uno che costruisce tanto ma ne recupera pochi, però penso che abbia dimostrato di avere buone caratteristiche e di poter diventare un giocatore importante per questa Fiorentina. Accanto a lui serviranno giocatori di corsa, intensità e che abbiano nelle loro caratteristiche il fatto di recuperare palla. Servono due interni che hanno molta corsa, che coprono tanto campo e che recuperano e che magari anche si inseriscono. Se si trovano questi due giocatori, penso che il centrocampo della Fiorentina potrà diventare un bel centrocampo importante. Ndour può essere comunque un titolare, deve migliorare un po' in zona gol, però potrebbe essere un interprete giusto per il centrocampo".



Ecco, da prodotto del settore giovanile della Fiorentina invece che cosa pensi di Comuzzo? Quale potrà essere la soluzione migliore per lui?

"E' sempre difficile capire cosa serve a un giocatore. Probabilmente potrebbe fargli bene anche andare fuori, perché è stato un anno difficile: se si va a misurare in un'altra piazza, in un'altra situazione, si capirà veramente dove potrà arrivare Comuzzo. Penso che sia un giocatore importante ed essendo un prodotto del settore giovanile va valorizzato al massimo. Quest'anno non l'ho visto assolutamente tranquillo. E se per ritrovare la tranquillità serve andare fuori è giusto che accada".

Un po' come è successo quando sei stato mandato in prestito dalla Fiorentina all'Empoli...

"Sì, era una Fiorentina di grande valore in quel momento e io avevo bisogno di giocare. Penso che sia stata poi una scelta azzeccata, perché con la vittoria di quel campionato ho acquisito un bel bagaglio di esperienza alla prima stagione nei professionisti e poi sono ritornato alla base. Proprio per questo dico che potrebbe essere interessante ripetere la stessa cosa con Comuzzo".

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