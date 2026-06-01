RFV Sentite Piccinetti: "De Gea via. Fagioli? In regia serve più struttura"

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L'ex Fiorentina, Claudio Piccinetti, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per dire la sua su chi lascerebbe partire e chi blinderebbe. "De Gea? Più rinnovamento c'è, e meglio è. Quest'anno lo spogliatorio non andava d'accordo. Dopodiché i procuratori devono proporre, ma io direttore sportivo devo avere le conoscenze. Dodo? Deve cambiare area, perché una squadra con entità deve essere ordinata. Servono equilibri e razionalità. Quindi, in questo senso, Dodo non va bene. Gosens? Per me è arrivato al capolinea. Col cuore si fa una squadra, ma col cervello se ne fa un'altra. Mandragora? Va tenuto, ma deve fare qualcosa di più. Perché quest'anno ha fatto un po' il birbante. Nella costruzione di una casa, lui è il manovale. Ma lo deve fare bene. Fagioli? Grosso aveva Matic, noi lì abbiamo bisogno di un giocatore che abbia bisogno di più struttura, gioco aereo, contrasto, in modo che vengano protetti i centrali di difesa. Perché quando i ritmi si alzano, Fagioli scompare".

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