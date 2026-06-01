RFV Pusceddu su Obert: "Non mi piace particolarmente, vi spiego"

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Vittorio Pusceddu ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola partendo dal tema Fabio Grosso: "Dove ha allenato, ha fatto bene. Il problema è che anche quest'anno la Fiorentina deve riiniziare tutto da capo, senza avere una continuità. Questi sono fattori che possono incidere durante il campionato. Credo, comunque, che Grosso sia la scelta giusta, anche se Vanoli non ha fatto un buon lavoro".

Tra i nomi per la difesa c'è Obert del Cagliari. Le piace?

"Non particolarmente, perché non si capisce quale sia il suo ruolo effettivo. Da centrale è un po' leggerino, lo vedo bene sulla fascia sinistra, dove è nato, ma cambiando più volte il ruolo il giocatore perde le sue caratteristiche. Però tutto sommato non ha fatto male quest'anno".

Serve qualcosa di meglio?

"Se la Fiorentina ha l'ambizione di tornare nelle posizioni che le competono, allora secondo me deve puntare ad altri giocatori. Se invece vuole fare una stagione normale, va bene. L'unico motivo per cui vedrei Obert a Firenze è la duttilità".

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