RFV Massimo Orlando: "Volpato mi piacerebbe, ha grinta e dribbling"

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, si è così espresso a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola a proposito di Cristian Volpato: "E' vero che non era un punto fisso, ma perché giocava nella posizione di Berardi. Quando ha giocato, però, l'ho sempre visto talentuoso. Ha grinta, dribbling, vede bene la porta. Le qualità ci sono. Oltretutto i viola devono ricomprare gli esterni offensivi".

Che sensazioni ha per il mercato?

"Bisognerà vedere come andrà l'incontro in America, quanto la società potrà spendere. Paratici dovrà essere bravo a fare cassa. Volpato, comunque, lo approverei, perché bisogna scommettere sui ragazzi di talento, per quanto lui non sia più un giovanissimo. Forse con Grosso ha margini di miglioramento, l'unica cosa è che quando non riesce a essere titolare per tutto il campionato soffre di discontinuità".

Qual è il suo giudizio su Luca Koleosho del Paris FC?

"Mi rifaccio a quello che ho visto in Under 21. Nella fase offensiva dipendevano dalle sue giocate. E' un giocatore moderno, ha strappo, corsa. Magari arrivasse alla Fiorentina. Secondo me con Koleosho a piede invertito, Volpato dall'altra parte, e con anche Kean sarei felicissimo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!