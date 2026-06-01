De Santis: "Prevedo delle cessioni importanti, come De Gea o Dodo"

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Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, ha commentato l'attualità di casa Fiorentina: "Tomas Aranda, classe 2007 del Boca accostato ai viola, è una delle poche note liete della stagione: è brevilineo, bravo nell’uno contro uno, ha fatto vedere di avere colpi importanti, ma è ancora un giocatore acerbo sotto il profilo realizzativo. Addii? A mio avviso la Fiorentina dovrà fare delle cessioni importanti, penso a De Gea o a Dodo. Ci sono poi nomi come Kean e Comuzzo che hanno avuto un abbassamento del loro valore di mercato e quindi la Fiorentina potrebbe decidere di rilanciarli".