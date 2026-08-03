Semplici: "Atta l'acquisto della Fiorentina che mi piace di più. Su Oulai-Fagioli..."
L'allenatore Leonardo Semplici ha commentato l'attualità di casa Fiorentina a margine del talk show "La calda estate del calcio italiano" andato in scena ieri sera al Bagno "La Tana del Pirata" a Marina di Castagneto Carducci, in Toscana. Queste le sue parole a Radio Firenzeviola: "Alcuni movimenti che purtroppo non si sono concretizzati. Io sono pronto a ripartire anche se è prematuro perché la stagione è appena iniziata. La Fiorentina? Ora c'è altra aria, credo che Paratici si sia mosso davvero bene fin dall'inizio, con giocatori forti e giovani. Mi auguro che dopo l'arrivo del dirigente ci siano i presupposti per tornare ai livelli che la piazza merita".
La rivoluzione della Fiorentina la capisce?
"Secondo me sì e non è ancora finita. Si può aspirare a fare qualcosa di più concreto".
Chi le piace di più tra gli acquisti fatti?
"Quello che mi piace di più è Atta, una mezzala di grande valore. Può dare un grande apporto, ma anche gli altri in prospettiva possono dare molto".
Oulai e Fagioli insieme?
"Dipenderà da Grosso. Per ora li ha alternati ma magari conoscendosi meglio troveranno l'equilibrio giusto".
Kean, cosa fare?
"Io mi auguro resti perché non è facile rimpiazzarlo. Credo sia difficile trovare un calciatore di questo valore ma sono sicuro che sapranno benissimo Paratici e gli altri uomini mercato cosa fare".
Mastantuono è un giocatore adatto per la Fiorentina?
"Chiaro che il ruolo è da definire perché mi sembra una mezzala offensiva, ma è chiaro che dipenderà anche da come vorrà giocare Grosso. Sicuramente ha grande valore".
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