RFV Pierini: "Atta forte e con margini di miglioramento, Pellegrino non vale Kean"

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L'ex calciatore della Fiorentina Alessandro Pierini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della Fiorentina che sta nascendo:

"Sul mercato la Fiorentina si sta muovendo bene anche se il calcio d'agosto non si può mai sapere come andrà, come accaduto lo scorso anno. Ma la società si sta muovendo bene con un top player nel suo ruolo come Paratici. Poi si tratterà di assemblare la squadra e creare sintonia con l'allenatore nuovo. Sarà importante iniziare bene"

Cosa pensa dell'acquisto di Atta, da ex Udinese?

"Atta può fare benissimo, ad Udine ha dimostrato quello che vale e il fatto che la Fiorentina sia riuscita a prenderlo dimostra la bravura e il tempismo di Paratici visto che era appetito da tante società e non era scontato che venisse a Firenze. E' forte ed è giovane con margini di miglioramenti e dunque può fare un ottimo campionato e dare il suo contributo alla Fiorentina"

Pellegrino colmerebbe l'eventuale vuoto di Kean?

"No, al di là dell'ultima travagliata stagione, sia per il rendimento negativa di tutta la squadra che ha condizionato anche i singoli, sia per i problemi fisici, credo che Kean se avrà superato questi problemi fisici sia nettamente superiore".

Cosa pensa di Mancini in Nazionale?

"Mancini ha fatto tanto e bene in quasi tutte le sue esperienze, la valutazione è semmai da fare su come siamo arrivati a lui. Ormai è andata così e dobbiamo concentrarci nel ricostruire il calcio italiano e spero che lui possa riportare la Nazionale al suo livello".