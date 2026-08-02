RFV Cobianchi: "Mastantuono ha il telaio giusto per la A, ma non so se ha il passo per il 4-3-3"

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Giacomo Cobianchi, giornalista esperto di calcio argentino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di Franco Mastantuono, che potrebbe scegliere di venire alla Fiorentna: "Ho letto di un certo revisionismo del suo approdo al Real. Per un giocatore che viene dal Sudamerica è difficile dire di no al Real Madrid, anche perché c'era una clausola alta difficile da pagare per un giovane da parte di altre società e dunque ha fatto un salto nel vuoto, prendendo un treno che non sai mai se ricapita. Certo ora non deve sbagliare il prossimo passaggio e ho sentito che lui ha dato preferenza alla serie A. Se il Real lo dà solo un prestito credo che chi lo prende vorrebbe un margine di manovra con una formula alla Nico Paz".

Adatto al calcio italiano e al sistema di gioco di Grosso?

"Il giocatore con l'addio del tecnico Xabi Alonso ha avuto una seconda parte di stagione calante ma ha il fisico e il telaio giusti per adattarsi al nostro campionato ma è importante recuperarne soprattutto l'aspetto mentale. A Firenze credo che i tifosi farebbero di tutto per sostenere un giocatore forte come lui e aiutarlo ad ambientarsi. Per quanto riguarda il ruolo lui al River giocava sia al centro, nel 4-2-3-1, ma anche sull'esterno dove si scambiava posizione con il compagno di reparto. Per fare l'esterno nel 4-3-3 non so se ha il passo, io arretrerei il suo raggio d'azione mettendolo regista avanzato, ma è comunque una soluzione avere uno che sa rientrare dall'esterno".

E come vede un altro argentino, Pellegrino, al posto di Kean?

"Ha dimostrato di avere presenza in area e trasformare in gol i pochi palloni avuti ma credo che non si avvicini neanche a Kean, può servire se pensi ai cross finalizzati al centravanti".