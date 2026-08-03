Dagli inviati Joao Mario è a Firenze: le immagini prima delle visite mediche con la Fiorentina

vedi letture

Joao Mario sta per svolgere le visite mediche con la Fiorentina: ecco le immagini del suo arrivo a Firenze per i test di rito

Joao Mario si accinge a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Il laterale portoghese è appena arrivato in una struttura clinica nel centro di Firenze per sostenere le visite mediche di rito col club viola, pronto a ufficializzarlo nelle prossime ore e a metterlo a disposizione di Fabio Grosso. In calce le immagini dell'ex Bologna al momento dell'arrivo nel capoluogo toscano, raccolte da nol nostro inviato.

Formula e cifre

L'accordo tra Fiorentina e Juventus per l'arrivo a Firenze di Joao Mario prevede un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Decisivi, oltre alla volontà del giocatore (che ha accettato di ridursi l'ingaggio), anche gli ottimi rapporti tra le due società, che hanno permesso di arrivare alla definizione dell'affare iniziato ormai da diverse settimane e arrivato alla giusta conclusione solo nell'ultimo weekend, che ha portato alla fumata bianca vera e propria.