Calciomercato Joao Mario in, Dodo out: la strategia della Fiorentina per la fascia destra

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La Fiorentina non si ferma più e ha messo a segno il settimo colpo di un'estate che viaggia veramente ad alta velocità: Joao Mario arriva dalla Juventus in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (9 milioni) e dopo le visite mediche di oggi firmerà un contratto (con riduzione di stipendio, da 2 a 1,5) da un anno più altri quattro in caso di riscatto. La strategia del club per le fasce e in generale per il calciomercato è chiara: si compra anche prima di vendere, per le cessioni ci sarà tempo. E ne è un chiaro esempio quanto sta accadendo sulla fascia destra dove con l'arrivo di Joao Mario ora ci sono 4 calciatori per un posto. Il portoghese ma anche Jimenez, Dodo e Fortini. Evidentemente troppi per Grosso e per un club che quest'anno non farà neanche le coppe.

Arriva Joao Mario, parte Dodo?

L'equazione è abbastanza semplice: con l'arrivo di Joao Mario si riducono al lumicino le possibilità che Dodo resti alla Fiorentina un altro anno. D'altronde le parti si erano già confrontate negli scorsi mesi arrivando alla conclusione che le strade si sarebbero separate questa estate. Il problema è che per adesso di offerte concrete ed allettanti sul tavolo non ne sono arrivate, anche per questo si è parlato della possibilità di rinnovare di almeno un altro anno il contratto nel caso alla fine a settembre il giocatore dovesse (quasi incredibilmente) restare a Firenze. Lui lavora con Grosso ma non con il solito spirito che lo ha contraddistinto negli scorsi anni, intanto i procuratori sono al lavoro per trovare qualche offerta in Europa, anche se la destinazione preferita sarebbe un altro club in Serie A.

La Fiorentina confida nella cessione, ma con pazienza

Già qualche tempo fa il club aveva fatto intendere di non avere particolare fretta nelle uscite, non fanno eccezione né Dodo né tantomeno Fortini (anche lui con la valigia in mano e il contratto in scadenza tra un anno). Resta un sostanziale ottimismo di trovare una soluzione nelle prossime settimane e con l'avvicinarsi della fine del calciomercato, il tempo però comincia ad essere sempre meno. Il segnale dell'arrivo di Joao Mario a Firenze sancisce in ogni caso un messaggio chiaro da parte della Fiorentina: di spazio, per Dodo, non ce n'è più in maglia viola.