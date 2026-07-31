RFV Bongiorni: "Ho visto Mastantuono dal vivo e mi ha impressionato. Ricorda sia Soulé che Dybala"

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Antonio Bongiorni, storico osservatore e talent scout, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare del mercato della Fiorentina: "Lo scorso anno ero a Madrid e mi capitò di vedere in Champions League proprio Mastantuono. Entrò nel secondo tempo e fece delle cose notevoli. Ha una fisicità marcata nonostante non sia altissimo. In quella partita fece un gol di destro nonostante lui faccia tutto con il mancino, così rubò il tempo a tutti. Quello che mi colpì era la sua capacità di muoversi in più zone di campo, dando l'impressione di essere un centrocampista avanzato. Lui è un giocatore alla Snijder, un trequartista che gioca meglio a destra dove può rientrare sul sinistro per calciare o fare assist. Il Real Madrid però giocava in un certo modo e questo lo ha bloccato tatticamente. Lui può agire dietro la punta sia a sinistra, che nel mezzo che a destra. Sa anche rientrare e caratterialmente è forte, ha garra. Per me lui ha delle potenzialità enormi".

Come lo vede nel 4-3-3? "In un modulo così lo metti sull'esterno, lo puoi adattare li nonostante non abbia le caratteristiche dell'esterno di ruolo come può essere un Dodo, un Politano o un Lang. In Argentina usano molto il trequartista in Italia meno".

Lo prenderebbe lo stesso nonostante il ruolo? "Io lo prenderei comunque perché può inventare la giocata da un momento all'altro. Nell'uno contro uno ti salta. È uno alla Soulè, ha un po' sia di lui che di Dybala. A me mi impressionò quando lo vidi dal vivo, fece mezz'ora di livello assoluto. Poi a Madrid in squadra ci sono le fazioni, quella di Mbapppe probabilmente lo ha messo un po' da parte".

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