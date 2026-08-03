Il Caffè Nero Bollente: "Kean, massimo una settimana per decidere. Che vuole fare la Fiorentina"
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Il punto di Luca Calamai sulla questione Kean: che cosa vuol farne la Fiorentina? Entro una settimana va presa una decisione
Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Moise Kean e del suo futuro ancora da chiarire: "Siamo arrivati al 3 d'agosto e non si può andare avanti più di una settimana prima di stabilire cosa fare con questo giocatore. Kean non può essere venduto il 20 agosto, ma neanche il 19.
La clausola è scaduta, il giocatore è a pieno titolo nella gestione viola, la domanda è: cosa vuole fare la Fiorentina con Kean? È il centravanti della Nazionale, non sapere ancora cosa fare con lui vuol dire condizionare anche il mercato degli esterni. Qualunque sia la scelta, ci sono pochi giorni per prendere una decisione".
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