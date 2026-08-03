RFV Bressan: "Fagioli più ordinato rispetto a Oulai, ma Grosso ha tanta scelta"

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Intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?", l'ex viola Mauro Bressan ha dato le sue opinioni sull'attualità che riguarda la Fiorentina. Ecco le sue riflessioni, a partire dalla rosa ancora da completare: "Finora bisogna fare solo i complimenti a Paratici, erano anni che non si vedeva un mercato così. La Fiorentina è finora la regina indiscussa della sessione, adesso si tratta solo di finire la composizione. Vedendo la rosa di Grosso, manca qualcosa sugli esterni. Ma a livello di potenziale, per ora si vede una Fiorentina mai vista negli ultimi anni".

Con gli effettivi attuali, come giocherebbe in mezzo al campo? Grosso ha detto che proverà insieme Oulai e Fagioli.

"Ci sono già tante scelte, ma se dovessi sceglierne tre per il 4-3-3 direi sicuramente Atta, ma anche Fagioli che garantisce oridine. Vedo più disciplinato lui rispetto a Oulai davanti alla difesa, l'ivoriano tende a portare la palla e a essere più dinamico. Poi comunque ci sono tante alternative, da Mandragora a Ndour. E se arrivasse Thorstvedt, qualcuno dovrà anche andar via".

Kean al Como la vede una situazione importante per il giocatore?

"Io lo terrei, ma devo anche entrare nella testa di Grosso. Al di là dei nomi, se devo trovare uno con caratteristiche simili a Piccoli, qualora a Grosso piacesse quel tipo di attaccante, andrei su Pinamonti. Kean lo vedrei bene a Como, ma il dibattito è più sulle caratteristiche che chiede Grosso al suo centravanti. Devono concilirare i due temi, dal punto di vista tecnico posso dire che Kean lo vedrei più utile al Como che alla Fiorentina".