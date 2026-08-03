Calciomercato CSC Flash, Joao Mario è viola, le ultime su Mastantuono, Kean e Thorstvedt

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Le ultime di calciomercato di Firenzeviola.it sulla Fiorentina

Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Joao Mario è viola

Si inizia con l'arrivo del nuovo terzino destro dalla Juventus, Joao Mario. Tutti i dettagli sull'operazione in prestito oneroso da 1 milione di euro con 9 milioni di diritto di riscatto pattuiti con la Juventus. Per il calciatore un ingaggio da 1,5milioni annui per un anno più 4 in caso di riscatto.

Fiducia su Mastantuono

Sul fronte Franco Mastantuono non ci sono novità sostanziali ma sono giornate decisive per capire il futuro del talento argentino del Real Madrid, con cui la Fiorentina ha già un accordo di massima perché darebbe lo spazio cercato dal ragazzo. Milan e Napoli in questo momento restano più defilate. L'operazione sarebbe in prestito con diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni con recompra per il Real.

Il Como su Kean

Le ultime poi sull'interesse del Como su Moise Kean: decide Fabregas se affondare il colpo oppure no. In caso di addio in pole c'è Pellegrino.

Capitolo Thorstvedt

Può essere la settimana del centrocampista del Sassuolo, con Brescianini che potrebbe fare il percorso inverso.