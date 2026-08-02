RFV Galli: "Paratici ha cambiato strategia viola in positivo. Esterni? Ultimi acquisti più ponderati"

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L'ex portiere viola e della Nazionale Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina a Radio FirenzeViola a margine del talk show "La lunga estate calda del calcio italiano" alla "Tana del Pirata": "Credo che dobbiamo fare i complimenti a Fabio Paratici perché ha svoltato strategia rispetto agli ultimi anni della famiglia Commisso che era di vendere prima di acquistare e di aspettare gli ultimi giorni per pescare in società che hanno fuori rosa e in sovrannumero. Ed invece mi sembra che Paratici abbia dato un'impronta ben precisa che se ci sono dei giocatori che abbiamo identificato per il nostro progetto vengono presi e portati a casa. Questo è un messaggio forte, della società, anche a tutti i tifosi che si augurano che la Fiorentina possa tornare competitiva e lottare per l'Europa che conta. Gli arrivi di Atta e Oulai sono acquisti importanti mentre mi dispiace per la perdita di Comuzzo perché se il ragazzo fa bene e il Torino lo riscatta a 20 lo perdi. Se lo scorso anno erano stati offerti 30 milioni alla Fiorentina significa che può tornare su quei livelli, mi dispiace perché è un giovane del settore giovanile ed ho letto con emozione la lettera di saluti. Ma ho sposato in pieno quello che sta facendo Paratici e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo".

Fiorentina impantanata sugli esterni?

"Per quanto riguarda gli esterni Paratici non si è impantanato ma credo siano gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire se serviranno degli esterni alla Berardi e Laurentié del Sassuolo o di uno che sappia crossare alla Saelemaker per fare un esempio perché in mezzo all'area riempi con la forza fisica di Kean, Piccoli o Atta. Aspetto ma sono decisamente ottimista. Mastantuono? Il fascino del giocatore che arriva dal Real ma bisogna capire se ha le caratteristiche per essere inserito in un contesto di squadra. Daniel Bertoni ad esempio ha detto che dribbla anche le siepi e in un contesto organizzato è vero che c'è bisogno del talento che salti l'uomo e faccia la superiorità ma non deve essere uno che viene qua per fare la sua carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina".