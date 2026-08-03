Fiorentina e Juventus su Pellegrino. Romano: "Grandi rapporti tra agente e Paratici"

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Intervenuto nella notte sul proprio canale Youtube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione legata a Mateo Pellegrino, attaccante sul quale si sono accesi da settimana i riflettori di vari club in Italia e non solo. Tra questi, Fiorentina e Juventus: "Il Parma si aspetta movimenti su Pellegrino nei prossimi giorni. La Juventus si è mossa con l'intenzione di trattare il calciatore in prestito, i ducali però vorrebbero una formula definitiva, al massimo un prestito con obbligo. La Juventus riflette perché ha appena speso molto in quel ruolo per Kolo Muani. Dovrà fare una valutazione.

La Fiorentina dal canto suo è interessata e molto attenta alla situazione anche perché tra Paratici e l'agente del calciatore, Pablo Sabbag, i rapporti sono ottimi da anni. I due hanno fatto tante operazioni insieme e hanno parlato di Pellegrino che resta assolutamente un'opzione già per questi giorni in attesa di capire cosa accadrà sul fronte Moise Kean".