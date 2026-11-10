RFV Peppe Iodice su Mastantuono: "Se facesse il 30% di quanto fatto da Baggio sarebbe un successo"

Peppe Iodice, attore e comico, è intervenuto su Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento per parlare anche del momento della Fiorentina: "Mastantuono come Messi e Maradona? Io ci andrei molto cauto, sono nomi impegnativi per tutti. Mastantuono è forte e talentuoso, vediamo cosa farà in un contesto esigente e lui deve dimostrare ancora tutto. Io come punto di riferimento gli darei Baggio, che comunque non è poco. Se lui dimostrasse il 30% di quello che ha dimostrato Baggio potrebbe ritenersi soddisfatto".

Da tifoso azzurro, un commento sul momento del Napoli: "De Laurentiis è un grande presidente ma anche quest'anno ha fatto qualche errore di valutazione. Poi ci sono problemi legati ai singoli. Parlare di Lucca è sparare sulla Croce Rossa. Abbiamo dato via Simeone e Raspadori, due che hanno dato tutto, lui mi sembra un po' spocchioso e non se lo può permettere. Questo non conoscendo il ragazzo, parlo del calciatore".