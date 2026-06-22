RFV Scalabrelli: "Fiorentina in buone mani con Filippi. Tra Falcone e Mandas scelgo il primo"

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L'ex viola Cristiano Scalabrelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare dei portieri della Fiorentina e del suo collega preparatore dei portieri Claudio Filippi: "E' un ottimo profili, tra i migliori che ci sono, ha allenato tanti portieri importanti, ha professionalità. La Fiorentina insomma si è messa in mani sicure".

Visto questo profilo, al posto di De Gea, si può puntare su Martinelli? "Valuterei Martinelli, ma bisogna capire cosa vuol fare la società anche se io gli farei fare un'altra stagione in prestito. La Samp è perfetta perché è una piazza con le pressioni, poi lo rifarei tornare a casa. Ma consideriamo che ha giocato solo sei mesi. Firenze invece deve partire bene e far parte delle grandi squadre perciò le metterei in mani importanti. Ma ad esempio con Ranieri, ai miei tempi, decise di puntare sui giovani".

Se parte De Gea, chi può sostituirlo tra Falcone e Mandas? "Personalmente tra Mandas e Falcone, prendo quest'ultimo. A me piace, ha fatto molto bene al Lecce ma l'ho incontrato molte volte e lo svrei voluto alcuni anni fa alla Spal. Mi sembra maturato ed ha l'esperienza giusta per la Fiorentina, è un buon profilo. Mandas mi piace meno ma bisogna capire le richieste del mister. Ma Mandas lo ha visto solo nelle poche partite alla Lazio e non lo conosco bene, Falcone non ha nei piedi la sua forza".

Ascolta l'intervista integrale di Cristiano Scalabrelli dal podcast