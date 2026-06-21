RFV Lorenzo De Santis sull'operazione Beltran: "Ai tempi dell'arrivo in Italia era dietro solo a Lautaro e Julian Alvarez"

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Lucas Beltran è sempre più vicino a un ritorno al River Plate, a tre anni dal suo arrivo in Italia. Dopo due anni alla Fiorentina con poche luci e tante ombre e un prestito mediocre al Valencia, il Vichingo è vicino al ricongiungimento con il suo club di origine. Della sua traiettoria di carriera e non solo ha parlato a Radio FirenzeViola Lorenzo De Santis, agente ed esperto di calcio argentino: "Beltran alla Fiorentina è stata una grande illusione. Ci ricordiamo il testa a testa con la Roma per prenderlo. Vi posso dire che in quel momento, nell'estate 2023, in Argentina dopo Lautaro e Julian Alvarez c'era lui a livello di considerazione nazionale. Secondo me c'entra molto l'equivoco tattico di fondo sul suo ruolo, poi è anche vero che non ha mai trovato l'allenatore giusto. Al di là dei moduli, secondo me lui è un attaccante che ha bisogno di un partner, di una prima punta attorno a cui girare. La cessione adesso diventa inevitabile.

Per quanto riguarda il suo ritorno al River, non è il primo. Col ritorno di Gallardo sono tornati alla base altri ex, penso anche a Martinez Quarta. L'idea era quella di prendere giocatori che erano andati in Europa. Poi il progetto Gallardo è durato poco, adesso i millionarios sono in difficoltà, hanno perso la finale scudetto in maniera rocambolesca e sono fuori dalla Libertadores. La necessità adesso è quello di ritrovare dei simboli. Uno può essere Beltran, anche se l'obiettivo principale del River è il ritorno di Giovanni Simeone. Solo che la trattativa col Cholito è in stallo, per questo la stretta su Beltran, che in questo momento è perplesso anche per questo, per essere una seconda scelta".

De Santis poi fa anche il nome di un talento argentino in orbita viola: "Da quanto so i viola hanno sul taccuino dei possibili acquisti Tomas Aranda, centrocampista classe 2007 del Boca Juniors".