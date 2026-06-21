RFV Abbiamo un altro eroe e viene da Curacao. Doku e un dilemma esistenziale: ascolta Mundialito

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I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: con l'inizio del torneo è partito anche Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconterà storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nella puntata di oggi l'analisi dell'exploit dell'Olanda, l'ennesima debacle della Tunisia e l'ennesima storia da libro cuore di questo Mondiale: parliamo Eloy Room, 37 anni, portiere di Curacao, che nella notte ha effettuato 15 parate contro l'Ecuador; è il grande protagonista dello 0-0 finale ed ha messo a segno il maggior numero di parate in una singola partita di un mondiale - secondo solo a quanto fece Howard degli Stati Uniti nel 2014, contro il Belgio, ma quella partita finì ai supplementari -.

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