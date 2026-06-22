RFV Perinetti: "Filippi professionista esemplare. Paratici sta portando figure di primo livello"

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Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola amore mio per parlare di Fiorentina, a partire dal nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi su cui aveva puntato lo stesso Perinetti al Siena tanti anni fa: "Scelta fortunata, professionista esemplare, grande lavoratore, i ragazzi che allena ne apprezzano i metodi; ho un ricordo buono della persona e del professionista. Negli anni si è affermato anche come migliore e lo dimostra il lavoro con Buffon".

Si vede la mano di Paratici con queste scelte? "Se la Fiorentina si è affidata a Paratici per migliorare, lui sta lavorando nell'ombra per portare nel tempo a Firenza tutte figure di primo livello"

Di Grosso cosa pensa? "L'allenatore deve essere preso in funzione degli obiettivi e di quello che vuole fare la società, Paratici di sicuro sa quello che vuole e Grosso si è formato in sordina ma credo ora sia pronto ad un salto ulteriore e alzare l'asticella. Sarà il suo momento e con l'ambizioned ella società potrà realizzare qualcosa di importante"

Società al centro di tutto? "E' sempre così. Senza una base e senza una struttura è impossibile, diventa tutto più difficile e casuale. Ci vuole competenza e solidità".

Ascolta l'intervista integrale di Giorgio Perinetti dal podcast