RFV Dionigi: "Il rapporto tra Grosso e Paratici farà la differenza. La Fiorentina dovrà partire forte"

vedi letture

L'ex attaccante viola Davide Dionigi ha parlato di Grosso e della sua nuova avventura in viola oltre che del rendimento degli attaccanti

Davide Dionigi, ex attaccante della Fiorentina oggi allenatore, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dall'inizio della preparazione dopo una stagione difficile come quella dell'anno scorso: "Gli attaccanti sanno che c'è da faticare ma è anche il momento in cui metti gran parte della benzina per la prima parte della stagione. Se non ti alleni bene in questo periodo rincorri la condizione e non è mai facile".

Quanto ha pesato il rendimento della squadra sul rendimento di Piccoli e Kean nella passata stagione?

"Sicuramente in parte ha pesato. Per la Fiorentina è stata una stagioe no che poteva trasformarsi in una debacle. E' stata raddrizzata all'ultima curva e questo ha pesato nella stagione degli attaccanti. Giocare a Firenze è dura, soprattutto quando le cose vanno male. Oggi si riazzera tutto, anche grazie agli ultimi acquisti. La fortuna nel calcio è che alla fine della stagione si riparte da zero. La Fiorentina è obbligata a partire facendo subito bene per evitare di rivedere gli spettri del recente passato".

Cosa significa per Grosso prendere la Fiorentina oggi?

"Il rapporto con Paratici fa la differenza. Questo tipo di connubi conta più del rapporto tra tecnico e proprietà. La presenza del direttore sportivo darà una grande mano all'allenatore che è chiamato a un compito non facile perché si trova in una piazza veramente importante. Porterà un calcio diverso, con idee diverse. Sono tutti ingredienti ottimi per vedere una Fiorentina migliore della scorsa stagione".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale