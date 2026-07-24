Calamai: "Sorpreso dal rallentamento sul mercato degli esterni: legato a Kean e alle cessioni?"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così del momento della Fiorentina: "Una riflessione che non è una critica. Visti gli acquisti fatti finora e la fretta con la quale Paratici è riuscito a centrare colpi straordinari, sono sorpreso per il fatto che non sia arrivato ancora un attaccante esterno, ma rimango fiducioso, almeno uno di livello importante credo che arriverà, magari non per la trasferta inglese ma quantomeno per la sfida-snodo dell'estate viola contro il Real Madrid il prossimo primo agosto. Ma mi chiedo il perché ancora non sia arrivato un esterno. Paratici ha idee chiare, piani A,B, C. Qui non ne va comprato uno, ne vanno comprati tre come minimo.

Io penso che Paratici adesso abbia alzato il piede dall'acceleratore perché sta provando a vendere un giocatore importante. Resto convinto che la partenza di Gudmundsson avrebbe potuto dare una liquidità per andare immediatamente a coprire quel ruolo. Forse non sta trovando la pedina che vuole, questo mi piace perché vuol dire che non si prende per prendere. E poi c'è un altro aspetto: magari è nato qualche dubbio su Moise Kean, perché è evidente che la scelta sugli attaccanti esterni è totalmente legata a quello che sarà il centravanti della Fiorentina".