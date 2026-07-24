RFV Michele Fratini: "In attacco prenderei Orsolini. Joao Mario? Uno scherzo"

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Il noto scout Michele Fratini ha caldeggiato il nome di Riccardo Orsolini per l'attacco della Fiorentina e criticato il potenziale acquisto di Joao Mario

Michele Fratini, operatore di mercato e scout, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola ripartendo dalla situazione legata all'acquisto degli esterni offensivi: "Visto quanto accaduto a Volpato, che era uno dei papabili per le fasce della Fiorentina, io andrei a prendere Orsolini. Io prendo sempre l'usato garantito e non profili improvvisati. Orsolini è uno che è passato anche dalla Juventus e quindi Paratici lo conosce benissimo. Il ds è molto fedele alle idee e alle persone, infatti ha colleghi nello staff confermati da 15 anni. Non è un caso che lui torni su profili che conosce da tempo, come per esempio accaduto per Dragusin. Alla Fiorentina manca uno che salti l'uomo. Se vogliamo ripartire da questo aspetto, io punterei proprio su un giocatore come l'attaccante del Bologna".

Cosa ne pensa del potenziale acquisto di Joao Mario dalla Juventus?

"Stiamo scherzando? Non è migliore di Dodo, anzi. Per me non è più forte nemmeno di Fortini. Io l'ho seguito quando era al Porto e faceva bene. Giocava con Conceicao che però è l'unico che è stato confermato dei due poi passati alla Juventus. Significa che uno è stato valutato all'altezza e uno no".

Lei lo cederebbe Balbo a titolo definitivo?

"I mancini non si bocciano mai. Ha dimostrato di avere grinta, fame e personalità. Io sono d'accordo con chi dice che non lo deve lasciar partire a titolo definitivo. Primo perché per fare grandi cose serve una rosa lunga e di qualità e quindi quelli buoni devi tenerli. Come Harder: per me darlo via è stata una follia. Non lo dico senza voler fare polemica, ma è stato un grande peccato".

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