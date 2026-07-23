RFV Malotti: "Fiorentina, aria nuova ed entusiasmo. A centrocampo si punti sulla qualità"

vedi letture

L'allenatore Roberto Malotti fa il punto sul nuovo corso targato Paratici ripartendo dal mercato ma parlando anche delle scelte di Grosso

Roberto Malotti, allenatore ma anche grande tifoso della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dalle prime sensazioni sulla squadra che sta nascendo in questa estate: "L'aria che si respira è quello che in questo momento è necessario. Un'aria nuova, di cambiamento totale, di scelte fatte con criterio. E questo è quello di cui aveva bisogno l'ambiente. Avevamo bisogno di un messaggio forte dalla società, che facesse capire che ci sono le intenzioni di fare qualcosa di diverso e importante. In questo momento mi sento di dire che sono entusiasta, poi conteranno i risultati e questi li vedremo in futuro. L'inizio però è stato fatto con la dovuta intelligenza e con la dovuta maestria. Sono estremamente felice di quello che sto vedendo fino ad oggi".

È possibile schierare un centrocampo con Oulai, Fagioli e Atta?

"Io credo in assoluto che la qualità alla fine paga. Quello che devi riuscire a far capire è che anche la qualità deve passare dal sacrificio. Sì alla qualità dunque, ma poi quei giocatori devono mettersi a disposizione della squadra. Serve un sacrificio mentale e fisico, poi la qualità fa la differenza. Sono molto favorevole ai giocatori di qualità, anche se la squadra deve sempre mantenere gli equilibri. Se io ho un'idea di calcio più offensiva e propositiva, che rispecchi le qualità dei giocatori, perché no? Certo che possono coesistere. Sono giocatori che comunque sanno anche leggere le diagonali di passaggio e sanno quindi rientrare in difesa. Magari non sono interditori, ma con un sistema di gioco organizzato, rientrano in possesso della palla".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale