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Comuzzo virtualmente del Torino. Ecco i dettagli dell'accordo e quanto guadagneranno i viola

Comuzzo virtualmente del Torino. Ecco i dettagli dell'accordo e quanto guadagneranno i violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:01Primo Piano
di Redazione FV
fonte Ludovico Mauro
La Fiorentina cede Comuzzo in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'accordo è virtualmente concluso: ecco quanto guadagneranno i viola

Operazione virtualmente conclusa tra Fiorentina e Torino per la cessione di Pietro Comuzzo in granata. I viola incasseranno un milione di euro per il prestito oneroso del centrale classe 2005, con il diritto di riscatto che verrà fissato in 19 milioni di euro. Un affare complessivo dunque da 20 milioni con la società di Commisso che però incasserà subito una piccola parte dell'accordo mantenendo alta la cifra del potenziale riscatto.   
 