Calciomercato Il Torino ci riprova per Fortini e alza l'offerta. Nuovo incontro dopo il Watford

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Il Torino prova ad accelerare per Fortini dopo aver chiuso per Comuzzo: nuova offerta alla Fiorentina e incontro fissato dopo il Watford

L'incontro di oggi che ha portato la Fiorentina a trovare l'accordo con il Torino per la cessione in prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo, è servita alle parti per tornare a parlare di Niccolò Fortini, terzino che i granata seguono ormai da diverse settimane.

Nuova offerta del Torino, se ne riparlerà dopo il Watford

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il direttore sportivo del Toro, Gianluca Petrachi, oggi avrebbe aumentato leggermente l'offerta per Fortini, dopo l'ultima che si era fermata a 5 milioni a fronte dei 10 richiesti da parte di Paratici. Le parti hanno deciso di aggiornarsi dopo l'amichevole di mercoledì contro il Watford, con il Torino che è pronto a stringere anche per l'esterno dopo aver virtualmente già chiuso l'acquisto di Comuzzo.