RFV S. Durante: "Grosso una garanzia. Quella italiana è la miglior università del calcio"

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Sabatino Durante, esperto di mercato e di calcio brasiliano, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare di Fabio Grosso e del loro periodo condiviso al Perugia: "In quei tre anni è cresciuto tanto. Faceva il trequartista, poi lo spostammo terzino sinistro e smise di parlarmi. Successivamente si è reso conto che nella vita esistono i camviamenti e con quel ruolo è riuscito ad andare in nazionale e a vincere un mondiale. Da allenatore credo sia maturato in quest'ultima stagione e che si meriti un step in più ovvero di andare una squadra ambiziosa come la Fiorentina con un pubblico ambizioso e competente. Firenze ha vissuto momenti di calcio ad alto livello giocando anche con campioni come Baggio e tanti altri. Credo sia il momento giusto per lui per fare il salto di qualità".

Per le sue idee di calcio, che allenatore è Fabio Grosso per la piazza di Firenze?

"Dico una cosa: il nostro calcio è un disastro, però abbiamo i migliori allenatori al mondo e la migliore scuola di calcio al mondo. Se il nostro calcio vince le finali in Europa o anche solo le gioca è grazie agli allenatori che riescono a chiudere il gap con le avversarie europee. Sono d’accordo con Gasperini: gli allenatori devono essere ancora più centrali perché devono essere loro la base del nostro rilancio. Se il nostro calcio manca di soldi e i soldi li devono portare i dirigenti, vuol dire che non sono all'altezza. Gasperini ha detto chiaramente che chi fa il mercato è gente, spesso e volentieri, incapace. Grosso ha studiato e fatto calcio in Italia e quindi è un allenatore capace, esce da una scuola che è la migliore al mondo. Per citarne alcuni abbiamo Maresca, Ranieri, Mancini, Sarri, Conte, e poi Ancelotti che allena la Nazionale che ha vinto di più al mondo. Nei posti migliori, nelle squadre migliori ci sono gli allenatori italiani. Luis Henrique ha fatto il salto di qualità a Roma quando tutti lo criticavano. Grosso viene da un’università del calcio che è tra i migliori al mondo. È una garanzia. Bisognerà ora vedere cosa faranno le altre persone che operano nel mondo Fiorentina".

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