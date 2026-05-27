RFV Alessandro Pierini: "Vi spiego il 4-3-3 di Grosso. Martinelli? Finalmente è stato fatto giocare"

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Così l'ex difensore viola, Alessandro Pierini, durante "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ha detto la sua su Fabio Grosso, allenatore, tra l'altro, del figlio Nicholas fino a quest'ultima sessione del mercato invernale: "Nicholas ha finito la stagione in prestito alla Sampdoria. Ora tornerà al Sassuolo e bisogna capire cosa succederà, ha un diritto di riscatto. Tecnicamente è anche più bravo di me, ma ha altre caratteristiche rispetto a me essendo un attaccante. Calcia bene sia di destro che di sinistro, è rapido".

Che cosa ne pensa della stagione di Martinelli alla Sampdoria?

"Ha fatto un'ottima stagione. Vista la giovane età, si notava un po' di insicurezza coi piedi. Potrà migliorare sulle uscite, ma tra i pali è stato veramente forte e col tempo ha acquisito sicurezza. Finalmente è stata data possibilità a un giovane di giocare. Pochi lo fanno nel calcio italiano e per questo ci troviamo così indietro".

Grosso riuscirà a calarsi in una realtà come quella di Firenze?

"Firenze ovviamente è una piazza molto esigente, la piazza esige campionati milgiori di quelli dell'ultimo anno. Saper gestire le esigenze di una piazza dopo una stagione travagliata sarà un compito notevole".

Secondo lei che tipo di allenatore è Grosso?

"È un allenatore moderno che si adatta anche ai giocatori a disposizione. Non ha però un filone di pensiero ben definito. Il suo credo è 4-3-3 con attaccanti esterni bravi nell'uno contro uno ma anche nella realizzazione. Immagino che, in caso di suo arrivo a Firenze, vorrà questo tipo di caratteristiche. I due terzini dovranno essere a tutto campo; per quanto riguarda il play dovrà avere una qualità tecnica superiore per costruire il gioco".

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