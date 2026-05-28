RFV Obodo: "Grosso? In sintonia con tifosi e società farà bene. I calciatori lo ascoltino"

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L'ex compagnio di Fabio Grosso al Perugia, Christian Obodo, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per parlare proprio del terzino eroe del mondiale 2006, prossimo a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina: "Grosso mi ha aiutato ad entrare nella mentalità italiana, è una persona con ho avuto un ottimo rapporto. È un grande. Prima del Sassuolo ha fatto bene anche nella Primavera della Juventus, anche lì ha giocato a calcio. Al Sassuolo ha dimsotrato di essere un grande allenatore. Se la piazza di Firenze lo lascerà tranquillo, per me la Fiorentina ha fatto un'ottima scelta".

Ci so un po' di pressioni a Firenze.

"Tante pressioni. Firenze è una citta favolosa, bella, il pubblico è favoloso ma, può succedere, a volte non hanno pazienza. Io spero che se Grosso arriva a Firenze, riesca a trovare subito la sua strada in sintonia con la società e con i tifosi".

Avere nello spogliatoio un campione del mondo darà maggiore prestigio a Grosso?

"Vedendo il calciatore che è stato, quando lui parlerà dovrà essere ascoltato dai suoi giocatori. Se arriva a Firenze, Grosso cecherà di aiutare i ragazzi, di farli crescere e di farli vincere come ha fatto lui. Spero che, per questo motivo, venga seguito dai suoi futuri calciatori".

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