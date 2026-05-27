RFV Poesio: "Grosso non è una scelta di rilancio ma può far bene. Nota ACCVC giusta"

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Ernesto Poesio, firma de Il Corriere Fiorentino, ha parlato a Radio FirenzeViola dell'imminente approdo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina nel corso della puntata odierna di "Palla al centro": "Si tratta di una scelta che avevamo intuito già da tempo: non è una scelta di rilancio clamorosa ma in linea con la gestione Commisso, dove se si eccettua Pioli si è sempre optato per allenatori giovani o emergenti come il suo caso. Grosso non è certo di primo pelo però si confronterà per la prima volta con una panchina di prestigio. Non è detto che si riveli una scelta sbagliata, basta pensare a come sono andate le annate con Italiano e Palladino".

Cosa le piace dell'idea di calcio che Grosso porterà a Firenze?

"Sicuramente è un'idea di calcio più moderna, offensiva, fatta di pressing, che sfrutta le fasce. Diciamo un tipo di calcio che si avvicina a quello di Italiano. Gli esterni hanno un ruolo centrale, al pari dei terzini e sotto questo aspetto servirà un grande lavoro visto che molti potrebbero andar via. La Fiorentina dovrà adattarsi al tipo di calcio del suo allenatore, che è tutto fuorché un integralista. Sono certo che Grosso sia un tecnico disponibile al confronto".

Che idea si è fatto del comunicato odierno dell'ACCVC?

"A me pare che la mappa del tifo sia cambiata molto. Ricordo che ai tempi dei Della Valle le contestazioni, specie negli ultimi anni, erano all'ordine del giorno mentre adesso l'atteggiamento verso la famiglia Commisso è molto più leggero. Oggi l'ACCVC ha ribadito il pensiero che era stato esposto nei mesi scorsi: mi pare una posizione legittima, esposta con toni sereni. I tifosi si stanno solo domandando in che direzione andrà la Fiorentina. Mi auguro che la società si renda conto di queste domande".