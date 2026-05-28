La Fiorentina stringe per Grosso, ma lui prende tempo: il punto sul prossimo allenatore
Fabio Grosso resta il principale candidato per la panchina della Fiorentina, ma la chiusura dell’operazione richiederà ancora tempo. Lo specifica il Corriere dello Sport: dopo le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, che aveva confermato la volontà del tecnico di non proseguire in neroverde, sembrava tutto pronto per l’accordo definitivo con il club viola. Nelle ultime ore, però, la situazione si è rallentata.
La Fiorentina, infatti, non ha ancora incontrato Paolo Vanoli per discutere il futuro, nonostante la società abbia un’opzione per prolungare il suo contratto. Fabio Paratici continua a considerare Grosso la prima scelta, dopo aver ricevuto il rifiuto di Andoni Iraola, ma il valzer delle panchine in Serie A ha spinto anche l’ex allenatore del Sassuolo a prendersi qualche giorno di riflessione. Sullo sfondo resta pure il Bologna, che potrebbe tornare su Grosso se dovesse saltare la permanenza di Vincenzo Italiano.
Aggiunge il Corriere, in questo clima di incertezza si inserisce anche la presa di posizione del tifo organizzato viola. Il Centro di Coordinamento dei Viola Club, attraverso il presidente Filippo Pucci, ha criticato duramente la proprietà Commisso per sette anni giudicati mediocri dal punto di vista sportivo, chiedendo a Paratici chiarezza e ambizioni per il futuro della Fiorentina.
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