RFV Monelli: "Grosso? Mi piace la sua idea di calcio. Prenderei Berardi e Laurientè"

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L'ex attaccante viola Paolo Monelli è intevenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per dire la sua su Fabio Grosso, vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina: "Potrà fare bene, la mentalità è quella giusta. Col Sassuolo ha prodotto un buon calcio, propositivo. L'importante sarà avere le idee giuste perché in campo ci vanno i giocatori. Mi auguro abbia una rosa all'altezza delle sue idee. L'approccio alla nuova stagione però è positivo".

È d'accordo con l'idea di calcio di Grosso?

"La sua idea di calcio volta alla verticalità, alla fantasia e alla creatività del calciatore secondo me è giusta. Deve essere così. Se guardiamo agli ultimi anni si va troppo dietro alla tattica. Quando giocavo io si giocava sull'uno contro uno e se eri più bravo avevi la meglio e potevi fare la differenza. Oggi di giocatori bravi in questo fondamentale ce ne sono pochi. Per me va trovata una via di mezzo, va bene la tattica, ma senza i giocatori che saltano l'uomo si va poco lontano. Servirà acquistare due esterni con queste caratteristiche".

Come lo valuta Berardi?

"Berardi è uno degli esterni italiani più forti degli ultimi anni. Inizia ad avere una sua età, 32 anni, però se sta bene fisicamente può fare ancora 2/3 anni a grandi livelli. Io ci riproverei anche per farlo tornare alla corte di Grosso. Insieme a lui, prenderei anche Laurientè".

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