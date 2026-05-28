Calciomercato Fiorentina interessata ad Obert del Cagliari: viola colpiti dalla sua duttilità

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Obert tra gli uomini mercato del Cagliari. La Fiorentina è interessata per aggiornare la rosa dei difensori con un giocatore di piede mancino

Scoppia l'interesse attorno al nome di Adam Obert. Il difensore slovacco sarebbe, infatti, finito nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui Fiorentina, Bologna e Torino, che starebbero monitorando con attenzione la sua situazione in vista della prossima stagione. Data la sua giovane età, la crescita mostrata in questa ultima stagione e la sua duttilità nel reparto difensivo, il classe 2002 ha così attirato a sè l'interesse di molti club alla ricerca di giocatori già inseriti al campionato italiano ma ancora con ampie prospettive di sviluppo. Lo riporta L'Unione Sarda.

La duttilità di Obert

Adam Obert è stato una delle colonne portanti del Cagliari che si è salvato con Pisacane alla prima esperienza da allenatore della prima squadra. Un totale di 37 presenze tra campionato e coppe, con 3 assist all'attivo. La sua forza è stata anche la duttilità, visto che ha giocato sia da centrale nella difesa a tre, da esterno in un centrocampo a cinque e classico terzino nella difesa a 4, ovviamente sempre a sinistra essendo di piede mancino. Anche grazie a queste sue caratteristiche ha attirato le attenzioni di più squadre, perché adattabile sia a moduli che prevedono una difesa a 4 che a una difesa a 3.

La ricerca della Fiorentina

Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo valore di mercato è tra i 6 e i 7 milioni di euro. Una cifra che potrebbe effettivamente attirare le attenzioni della Fiorentina che proprio sulla sinistra potrebbe avere bisogno di un rinforzo che sopperisca temporaneamente l'assenza di Parisi e che possa anche completare il quadro dei centrali con un altro mancino.