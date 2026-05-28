Ricomincio da tre: la nuova Fiorentina di Grosso parte da tre basi solide

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La Gazzetta dello Sport apre lo spazio dedicato alla Fiorentina parlando del nuovo probabile allenatore: dovrebbe essere Fabio Grosso. In caso di fumata bianca, per l'attuale tecnico del Sasssuolo sarà un ritorno al passato: alla Juventus Primavera ha già allenato o seguito da vicino Rolando Mandragora, Moise Kean e Nicolò Fagioli, tre giocatori destinati a diventare centrali nel nuovo progetto viola. Kean, reduce da una stagione deludente e segnata dagli infortuni, dovrà ritrovare continuità e gol grazie a un sistema tattico più adatto alle sue caratteristiche.

Fagioli, invece, sarà chiamato a dare velocità e qualità alla manovra, mentre Mandragora, protagonista di un finale di stagione in crescita, sembra perfetto per il gioco di Grosso grazie agli inserimenti e al dinamismo da mezzala. La rivoluzione voluta da Paratici non riguarderà solo la panchina: diversi giocatori sono destinati a partire, ma Kean, Mandragora e Fagioli rappresentano quindi le certezze da cui ripartire.