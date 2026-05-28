De Gea via? La Fiorentina ha pronto l'eventuale sostituto: è Provedel

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Il Corriere dello Sport torna sul tema portieri in casa Lazio. Ivan Provedel sta recuperando dopo l’operazione alla spalla e punta a rientrare al meglio per la prossima stagione. Nei giorni scorsi anche Gennaro Gattuso avrebbe avuto contatti con lui. Sul portiere resta forte l’interesse dell’Inter, che lo considera il principale candidato per il ruolo di vice Martinez, mentre anche il Bologna lo segue da tempo e potrebbe offrirgli una maglia da titolare. Attenzione poi alla Fiorentina, pronta a inserirsi qualora David De Gea dovesse partire.

In casa Lazio, intanto, la situazione rinnovi è ferma da gennaio: dopo la firma di Marusic, si lavora soltanto sul prolungamento di Provstgaard, mentre gli altri dossier sono bloccati. Lotito, Fabiani e Gattuso dovranno quindi fare valutazioni anche sul futuro dei portieri, con il destino di Provedel che potrebbe intrecciarsi a quello di Mandas. Nel frattempo Fabio Paratici continua a monitorare la situazione in attesa di capire cosa succederà con De Gea.