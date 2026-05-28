152 Viola Club individuano in Paratici l’unico interlocutore credibile e bocciano presidente e dg. Dopo 7 anni deludenti il dissenso va gestito diversamente (e qualche scusa sarebbe stata doverosa)

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La lettera dell’ACCVC pubblicata ieri scoperchia il malumore di una larga fetta di tifosi. La speranza in Paratici, la delusione per la gestione da parte di proprietà e società: il dissenso in casa viola va gestito diversamente

C’è chi si è espresso direttamente sui gradoni del Franchi, chi sceglie le vetrine virtuali dei social network, chi gli spazi d’interlocuzione offerti dall’etere. E poi ci sono coloro i quali si sono semplicemente allontanati dal mondo viola, tifosi che di Fiorentina non ne vogliono più sentir parlare o che sostanzialmente valutano altri interessi. E’ questo il peggior risultato della stagione appena conclusa, e per la verità anche il traguardo finale di un processo cominciato in precedenza.



Il dissenso dell'ACCVC 6 mesi dopo l'ultimo comunicato

D’altronde fin dal suo arrivo questa proprietà ha mantenuto una propria linea comunicativa e di azione spesso intransigente, certamente convinta. Il dissenso, più che gestito, è stato spesso considerato come un’azione premeditata (non si sa bene con quali scopi) e durante il percorso l’opportunità di cogliere successi a tratti è parsa più una chance di rivincita (nei confronti dei critici) che non un obiettivo condiviso. Non c’è così da stupirsi se, al netto di quanto avvenuto venerdì sera nell’ultima di campionato, una larga fetta della tifoseria abbia deciso di riprendere un discorso interrotto sei mesi fa

“Le nostre strade si separano” scrivevanel dicembre scorso, e rileggendo l’intervento di ieri a nome diche rientrano nell'associazione vien da credere che l’audience sia decisamente più ampia di qualche. Quel che i tifosi associati evidenziano è infatti un sentimento parecchio diffuso, frutto di 7 anni che in termini di risultati sida quei 100 anni che lafesteggerà da agosto in poi, risultati sui quali ad oggi nessuno in casa viola si è ancora espresso.Unico interlocutore credibile, stando a quanto riferito, il ds, tanto più dopo i riferimenti a un presidente che si congratula per la salvezza o la vittoria sul, inutile, e che al pari del dg difficilmente conosce o ricorda. Un ds al quale la lettera in questione chiede di r, e al quale si aggrappa una larghissima fetta del mondo viola.

Silenzio ininterrotto

Lo stesso universo che da ieri ha chiarito inequivocabilmente come proseguire su questa strada, ignorando chi non la pensa allo stesso modo e mantenendo un silenzio assoluto (che pare abbia riguardato anche le comunicazioni da girare a Vanoli) durante il quale nessuno ha pensato bene di dire due parole sulla stagione appena conclusa (che so, un semplice “scusate”) rischi di diventare soltanto un altro doloroso boomerang per tutta la Fiorentina.