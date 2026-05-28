FirenzeViola I 50 anni di Goretti, al lavoro anche oggi per una Fiorentina migliore

vedi letture

Il dirigente viola festeggia oggi 50 anni, per lui giornata di lavoro al Viola Park

Il direttore della Fiorentina, Roberto Goretti, compie oggi 50 anni. Un traguardo raggiunto come uno degli uomini di punta dell'area tecnica viola dopo l'arrivo di Fabio Paratici.

Faccia messa anche nel momento più difficile

Nato come direttore sportivo nel Perugia del presidente Santopadre, da solo ha guidato Cosenza e Reggiana prima di approdare alla Fiorentina con Daniele Pradè. Le dimissioni improvvise del direttore tecnico romano nel momento più difficile della squadra viola, dopo aver fatto il mercato in base alle sue idee, hanno lasciato Roberto Goretti ad assumersi responsabilità anche non sue e cercare soluzioni insieme al dg Ferrari (con il presidente già malato). In quelle partite in balia delle onde ha cercato di metterci anche la faccia di fronte ai media, anticipando ad esempio che sarebbero state prese decisioni drastiche (tra fascia e novità nell'organigramma societario).

Vanoli e Paratici

Dalle sue idee e conoscenze (sempre e solo con l'avallo di Ferrari ovviamente) sono nati i contatti con Vanoli prima e Paratici poi, anche a discapito del suo ruolo di direttore sportivo ad interim, per il bene della Fiorentina. Con il dirigente ex Juve e Tottenham è tornato al vertice dello scouting (il ruolo per cui era stato rinnovato l'estate scorsa, insieme ora all'uomo portato dallo stesso Paratici, Lorenzo Giani) come dimostrano i tanti viaggi fatti tra Portogallo, Belgio ed Europa in generale: un passo indietro rispetto ai mesi passati come responsabilità ma con un lavoro di gruppo e accanto a Paratici il perugino è sicuro di poter crescere ulteriormente al pari della Fiorentina.

Giornata al Viola park

La festa in famiglia e con la compagna può aspettare qualche ora perché il dirigente umbro oggi è al Viola Park: incontri con procuratori e società, soprattutto per sfoltire la rosa, sono all'ordine del giorno, prima della finale scudetto della Primavera stasera propio nel centro sportivo viola. Una cosa è certa: non definiamolo più "direttore sportivo giovane", termine che lo ha sempre fatto arrabbiare: "Ad un certo punto finisce l'illusione del tempo infinito. E chi se ne frega!" commenta lo stesso caposcouting viola su Instagram. Avrà preso bene dunque il traguardo? Comunque sia buon compleanno a Roberto Goretti anche dalla redazione di FirenzeViola.