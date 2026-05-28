Calciomercato Il Levante vorrebbe confermare il prestito di Matias Moreno ma la Fiorentina vuole monetizzare: il punto

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Matias Moreno si è messo in mostra nel campionato spagnolo è ha mercato anche in Inghilterra. La Fiorentina studia il futuro: plusvalenza o rientro in rosa?

Matias Moreno è stato uno dei protagonisti in positivo della complicata salvezza del Levante nella Liga. Il difensore centrale acquistato nell'estate 2024 dalla Fiorentina, ha trovato continuità sia di impiego che di rendimento, vestendo quindi un ruolo importante nella lotta che ha portato gli spagnoli a salvarsi al fotofinish. 29 presenze tra campionato e coppa con un minutaggio che ha sfiorato i 2300 minuti totali, oltre ad aver ricevuto complimenti da addetti ai lavori e dalla stampa locale.

I dettagli dell'accordo per Moreno col Levante

In teoria, il percorso di Moreno nel Levante si concluderà il prossimo 30 giugno con la scadenza del prestito, a meno che gli spagnoli non versino 15 milioni di euro nelle casse del club di Commisso. Una cifra che difficilmente verrà investita dai Granotes, con la Fiorentina che potrebbe comunque controriscattare il giocatore pagando 2 milioni di euro. In Spagna si parla di interessamenti provenienti non solo da altre squadre della Liga ma anche di club inglesi, con i viola che dunque dovranno valutare nelle prossime settimane come gestire il rientro in Italia del calciatore e la sua eventuale cessione definitiva.

Il rientro di Moreno alla Fiorentina resta da valutare

L'argentino non direbbe no al proseguimento dell'avventura nel Levante, che però probabilmente potrebbe proporre alla Fiorentina solo un rinnovo del prestito. In caso di cessione a titolo definitivo, dopo aver pagato il calciatore circa 5 milioni di euro nel 2024, la Fiorentina dovrebbe comunque versare il 10% al Belgrano come parte dell'accordo stipulato due estati fa. Tra i tanti prestiti da valutare con attenzione da parte di Paratici dunque, ci sarà anche quello di Moreno, che rispetto a tanti altri giocatori girati in prestito quanto meno ha giocato con continuità aumentando il valore del proprio cartellino.