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Calamai: "Oggi conta solo la Primavera: vivaio unico sorriso della proprietà"
FirenzeViola.it
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", oggi si è soffermato su Fiorentina-Parma, finale del campionato Primavera 1 che seguiremo in diretta a partire dalle 20.30:"Conta solo questo, la sfida della squadra di Galloppa; conta sapere che il mini-stadio del Viola Park sarà esaurito; conta il fatto che anche stavolta il settore giovanile può essere l'unico sorriso della proprietà; conta emozionarsi per il modo con cui il mister Daniele Galloppa ha vissuto la vigilia, suscitando tenerezza ed emozione.
Io spero in un sorriso finale in questa stagione disgraziata, ma spero anche che la prossima stagione parta con diversi ragazzi nel gruppo della prima squadra".
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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