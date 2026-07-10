RFV Rossitto: "Ha ragione Grosso su Atta. Si merita la 10 della Fiorentina"

vedi letture

Così Fabio Rossitto intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio"

"Avete preso un grande giocatore. Forte, è un centrocampista moderno bravo negli inserimenti. Io l'ho paragonato un po' a Bellingham, con le dovute proporzioni. Aspettatevi quel tipo di giocatore. A Udine ha fatto una grossa crescita, è un giocatore completo ma quasi senza ruolo perché può giocare ovunque anche se è una mezzala classica. Può portare anche gol anche se deve migliorare: ha ancora margini importanti. Secondo me sopporterà la piazza nonostante sia un ragazzo pacato. Lo vedo sereno e tranquillo in qualsiasi situazione e a Firenze ci vuole anche questo".

Diventerà un idolo?

"Sicuramente. Si dovrà calare nella situazione ma lui porta quantità e qualità e a Firenze hanno il palato fine. Lui fa parte della schiera di giocatori che un po' di anni fa eravate abituati a vedere".

Grosso ha detto che lo vede come mezzala sinistra.

"Sì, ha ragione. Lo vedo perfetto in quella posizione".

Ma gli darebbe la numero 10?

"Assolutamente sì".

Le piace come si sta muovendo Paratici?

"Andreazzoli è un colpo da direttore che vede più in là. Sta dimostrando che capisce tanto di calcio. Andreazzoli lo conosco bene e ha una serenità e un sapere di calcio veramente incredibili".

Ascolta il podcast per l'intervento completo