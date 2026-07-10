RFV Rodriguez (Dazn) su Amatucci: "Un leader per il Deportivo. Perché la Fiorentina non ci ha puntato?"

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La Fiorentina ha ufficializzato ieri la cessione al titolo definitivo di Lorenzo Amatucci al Deportivo De A Coruña, club neopromosso in Liga. A Radio Firenze Viola è intervenuto il giornalista di DAZN España e Onda Cero Jose Rodriguez, per dare il proprio parere sul giocatore e sulla prosecuzione della carriera di Amatucci in Spagna, dopo la stagione scorsa vissuta al Las Palmas in Segunda Division.

Jose, partiamo dallo scorso anno: che impressione ti ha fatto il giocatore? "Quando Lorenzo Amatucci ha firmato per il Las Palmas l'anno scorso ho pensato fosse una cosa strana. Il Las Palmas è una squadra che gioca molto bene al calcio, a cui piace gestire il pallone, e in questo Amatucci è stato molto bravo: ha organizzato il loro gioco in un modo che si è solito vedere dai giocatori di scuola Barcellona, quelli a livello di passaggi tanto bravi nel corto quanto nel lungo. E ho molto apprezzato Amatucci in questo ruolo. E’ stato un vero leader con il pallone tra i piedi, uno dei migliori centrocampisti di tutta la seconda divisione spagnola".

Amatucci ha dimostrato che, in un certo senso, il calcio spagnolo può davvero essere il contesto perfetto per lui? "Sì, per me il calcio spagnolo per un giocatore con le sue caratteristiche è perfetto. E’ un giocatore molto diverso rispetto a ciò che si vede solitamente nel calcio italiano: mi ha sorpreso che un calciatore cresciuto in Italia sia poi riuscito a giocare così bene, e con questa leadership, qui in Spagna. Credo che potrà fare una buona carriera nel calcio spagnolo".

Ma sei rimasto sorpreso dal fatto che né la Fiorentina, né, va detto, altri club italiani abbiano però mostrato una volontà netta di puntare su di lui? "Nel calcio italiano non ci sono molti giocatori in grado di giocare come lui. E’ un giocatore diverso, e per questo sono rimasto stupito dalla Fiorentina ma anche dalle altre squadre italiane".

E, in conclusione, che stagione e che futuro ti immagini per lui in Liga? E che squadra sta allestendo il Dépor? "Il Deportivo è una squadra sì storica, ma anche con un presente importante: la squadra è riuscita a tornare dopo tanti anni in Liga, e adesso c'è anche un proprietario molto facoltoso. Non a caso la società ha rifiutato offerte importanti (da 27 milioni) per il suo gioiello Yeremay Hernandez. E’ una squadra ambiziosa, e mi aspetto Amatucci possa diventare il loro leader in mezzo al campo. Il progetto è davvero importante e credo sia stata un’ottima scelta per lui accettare il Deportivo".