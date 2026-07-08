RFV Bongiorni sicuro: "Dragusin un colpo. Andreazzoli figura perfetta per la Primavera"

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Antonio Bongiorni, storico osservatore dell’Atalanta e talent scout, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione “Garrisca al vento”, dove si è soffermato sull’acquisto di Radu Dragusin da parte della Fiorentina e dell’arrivo di Aurelio Andreazzoli sulla panchina della Primavera: “Tutti conoscevano Dragusin quando dalla Romania si è trasferito alla Juventus: era famoso per il suo strapotere fisico. L’acquisto che ha fatto la Fiorentina è mirato e mi auguro che non abbia avuto delle “pause fisiche”. E’ un giocatore forte nelle palle alte e nella velocità. Se lui è tornato al 90% di quello che era prima dell’infortunio al crociato è senza dubbio un ottimo innesto per i viola. Ha dimostrato di poter competere ad alto livello e i 30 milioni spesi dal Tottenham anni fa lo confermano”.

Può essere la Fiorentina una piazza giusta?

“Sa che Firenze può essere una piazza dove si può rilanciare. Alla Fiorentina, dopo la grande paura dello scorso anno, sono cambiate tutte le dinamiche e penso anche gli obiettivi. E anche per Dragusin può essere l’occasione per far vedere tutto il suo valore”.

Come valuta l’innesto di Andreazzoli per la Primavera?

“Io e Aurelio siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto una carriera speculare. Chi meglio di lui può crescere un ragazzo che muove i suoi passi nel settore giovanile? Nessuno credo. Lui può dare dei giudizi ben definiti avendo fatto tutta la carriera che ha fatto. Lui non deve spiccare il volo come gli allenatori in rampa di lancio: può mettere a disposizione la sua conoscenza per alzare il livello di tutto il settore giovanile viola”.